Erzurum Teknik Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Erzurum Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Erzurum Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel başvuru şartları

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Araştırma Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabuledilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından Üniversitemiz Senatosunca ilan koşullarında belirtilen dil puanlarını veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almış olmak.

4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

Özel şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan şartları haricinde en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Önemli Notlar:

- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

- Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler:

1 - Başvuru Formu http://erzurum.edu.tr adresinden Akademik Kadrolara ait başvuru formunun indirilerek eksiksiz olarak bir adet doldurulması.

2 - Özgeçmiş,

3 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4 - Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,

5 - Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili),

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,

7 - ALES Belgesi,

8 - Yabancı Dil Belgesi,

9 - İlân şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair onaylı belge (Araştırma Görevlileri için),

10 - Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,

11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),

12 - Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge,

13 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi : 29.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 19.08.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019

Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.09.2019

Sonuçların ilan edileceği İnternet adresi : https://www.erzurum.edu.tr

Başvuru Yerleri:

Araştırma Görevlisi kadroları için: İlgili Fakülte Dekanlıkları

Öğretim Görevlisi kadroları için: Rektörlük.

