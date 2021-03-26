Erzurum Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum akşam ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dünyası, on bir ayın sultanı olan Ramazanı her yıl büyük sevinç ve mutlulukla karşılıyor. Çünkü Ramazan ayında Müslümanlar hem oruç tutarak ibadet ederler hem de nefisleriyle mücadele ederler. Oruç ibadetine başlandığı vakte imsak, sona erdiği vakte ise iftar adı verilir. Peki, Erzurum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?