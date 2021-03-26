  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Erzurum Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum akşam ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Erzurum Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum akşam ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dünyası, on bir ayın sultanı olan Ramazanı her yıl büyük sevinç ve mutlulukla karşılıyor. Çünkü Ramazan ayında Müslümanlar hem oruç tutarak ibadet ederler hem de nefisleriyle mücadele ederler. Oruç ibadetine başlandığı vakte imsak, sona erdiği vakte ise iftar adı verilir. Peki, Erzurum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 12:04:00 -
Erzurum Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum akşam ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam alemi her yıl Ramazan ayını sevinçle karşılıyor. Her Ramazan evlerimiz de , sokaklarımız da iftar yemekleri yapılır ve camilerimiz insanlarla dolup taşardı. Bu yıl ne yazık ki koronavirüs sebebiyle eski Ramazan aylarında yaptığımız şeyleri yapamayacağız. Ama evlerimiz de ailemizle beraber olabileceğiz. Ramazan ayının orucunu tutmak isteyen Erzurumlular imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Erzurum İmsakiyesi 2021

Erzurum'da ilk imsak 04.05'de ilk iftar 18.58'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! THY uçağında bomba alarmı
Gündem

Son dakika! THY uçağında bomba alarmı

THY’nin İstanbul’dan Almanya’ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçakların etrafında güvenlik önlemi alınırken yapılan ihbarı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi açıkladı!
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sona eren Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından yazılı bir açıklamada bulundu.
AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!
Gündem

AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!

KRT canlı yayınına katılan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay