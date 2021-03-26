Erzurum Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum akşam ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslam dünyası, on bir ayın sultanı olan Ramazanı her yıl büyük sevinç ve mutlulukla karşılıyor. Çünkü Ramazan ayında Müslümanlar hem oruç tutarak ibadet ederler hem de nefisleriyle mücadele ederler. Oruç ibadetine başlandığı vakte imsak, sona erdiği vakte ise iftar adı verilir. Peki, Erzurum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Erzurum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslam alemi her yıl Ramazan ayını sevinçle karşılıyor. Her Ramazan evlerimiz de , sokaklarımız da iftar yemekleri yapılır ve camilerimiz insanlarla dolup taşardı. Bu yıl ne yazık ki koronavirüs sebebiyle eski Ramazan aylarında yaptığımız şeyleri yapamayacağız. Ama evlerimiz de ailemizle beraber olabileceğiz. Ramazan ayının orucunu tutmak isteyen Erzurumlular imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
Diyanet Erzurum İmsakiyesi 2021
Erzurum'da ilk imsak 04.05'de ilk iftar 18.58'de olacak.
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi