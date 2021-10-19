Erzurum İHH'dan İdlib ve Halep'e yardım TIR'ı

Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinde onbinlerce briket ev yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu evlerde oturan Suriyeli kardeşlerimize temel ihtiyaç malzemeleri göndermeyi de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda İHH Erzurum Temsilciliği tarafından İdlib ve Halep kırsalında yaptırılan yaklaşık 20 bin tane biriket evde yaşayanlara 1 Tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Erzurum İHH'nın fedakar ve vefakar görevlileri, hayırseverlerin yardımları ile depolarda toplanan yardım malzemelerini, sırtlarında ve omuzlarında taşıyarak Tır'a yükledi. Yatak, baza, muhtelif giyim ve hijyen paketlerinden oluşan yardımların yanı sıra Reyhanlı ve diğer bölgelerde bulunan fırınların un ihtiyacını karşılamak için un paketlerinin de yüklendiği yardım Tır'ı, Erzurum'dan Suriye'ye doğru yola çıktı.

"Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum"

İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Ömer Onay, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: "İHH İnsani Yardım Derneği olarak İdlib ve Halep kırsalında yaklaşık 20 bin tane biriket ev yaptık. Bu biriket evlerle birlikte oradaki evlerin ihtiyaçları var. İhtiyaçları buradan Erzurum İHH İnsani Yardım Derneği olarak yatak, baza, muhtelif giyim, hijyen paketi gönderiyoruz. Yarı Tır'ımız bu şekilde dolu. Diğer bir bölümü ise özellikle Reyhanlı ve diğer bölgelerde fırınlarımız var. Bu fırrınlarda un ihtiyacı var. Un ihtiyacını da karşılamak için il yönetimi olarak bağışcılarımızın da desteği ile birlikte yarısını da un Tır'ı olarak gönderiyoruz. Bağışcılarımıza ve bu yardımların gönderilmesinde emeği olan herese teşekkür ediyorum.''