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Aktüel Erzincan'dan deprem bölgesine 150 konteyner gönderilecek
Aktüel

Erzincan'dan deprem bölgesine 150 konteyner gönderilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:05:47 -
Erzincan'dan deprem bölgesine 150 konteyner gönderilecek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), İzmir'de meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşlar için 150 konteyner göndereceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremde evi yıkılan ve hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteynerlerin Erzincan'dan gönderildiği belirtildi.

AFAD Erzincan Bölgesel Lojistik Deposu'nda bulunan 150 konteynerin deprem bölgesine sevkiyatının başladığı ifade edilen açıklamada, 86 konteynerin bölgeye ulaştırıldığı, diğer konteynerlerin sevkiyat işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

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