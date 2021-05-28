  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil sulama kanalına devrildi!
Dolar tarihi zirveyi yeniledi
Genç kız, yeniden evlenmek isteyen babasını katletti! "Olay anını hatırlamıyorum"
Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması
Aktüel Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 18:19:00 -
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İlyas Eser'in kullandığı 24 EN 224 plakalı kamyon, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta, Halit Türkmen yönetimindeki 06 BYE 266 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki Nihat Türkmen (45) olay yerinde hayatını kaybetti, Ergül Türkmen ile araç sürücüleri ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Türkmen'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar
Gündem

Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar

Japon basını, Bayraktar TB2 SİHA'larını almayı düşünen potansiyel müşterileri açıkladı.

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat..
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılması sebebiyle oynanacak olan ilk Şampiyonlar Ligi ön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay