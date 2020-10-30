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Aktüel Erzincan'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikke ele geçirildi
Aktüel

Erzincan'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:22:17 -
Erzincan'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikke ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 2 kişi, Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikke ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B. ve Ü.K'nin, ellerindeki Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikkeyi satmaya çalıştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibe alınan H.B ve Ü.K, jandarmanın kentte düzenlediği operasyonda, satmaya çalıştıkları 3 bin 988 sikke ele yakalandı.

Sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, zanlılar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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