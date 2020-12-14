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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:17:29 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Kovid-19 denetimi yaptı

Denetimlerde, 1 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 1 kişiye karantina kuralını ihlalden, 13 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza uygulandı.

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