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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:34:23 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, son bir hafta içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye para cezası kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdüren ekipler, kentin işlek yerlerinden Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ve Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda çalışma yaptı.

Ekipler, son bir haftada aralarında karantina kurallarını ihlal eden, maskesini indirip yürüyerek sigara içen ve toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşıyan sürücülerin de bulunduğu 12 kişiye para cezası kesti.

Karantina kurallarına uymayan vatandaşlar ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yerleştirildi.

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