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Aktüel Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında
Aktüel

Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:26:10 -
Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kafeteryanın ikinci katının penceresinden atılan paraları çevreden geçenlerin kapma yarışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan kafeteryanın ikinci katında oturan bir kişinin, 10 bin lira olan 50 TL'lik banknotları pencereden savurduğunu görenler para kapma yarışına girdi.

Yoldan geçenlerin cadde üzerindeki paraları kapma yarışı, kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafeterya müşterilerinden Burak Sarıtaş, oturdukları sırada yan masadan kalkan birinin paraları aşağı savurduğunu söyledi.

Manzara karşısında şaşırdıklarını ifade eden Sarıtaş, "İlk kez böyle bir manzaraya şahit olduk. Millet aşağıda paraları topladı." dedi.

Kafeteryada çalışan Turgay Duyan da bir müşterilerinin caddeye doğru para savurduğunu görünce şaşırdığını belirterek, "Arkamı döner dönmez paraların havada yağdığını gördüm. Ben de adamla aşağı indim ama paralar bitmişti." ifadelerini kullandı.

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