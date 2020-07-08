  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan'da bahçeye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 21:29:57 -
Erzincan'da bahçeye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meyve bahçesine düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Cezaevi Kavşağı mevkisinde, Kemal Gül'ün kullandığı 55 K 1368 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki meyve bahçesine düştü.

İhbar üzerine, belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Ömer Faruk Şen, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı