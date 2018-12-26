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Erzincan-Sivas karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas karayolu ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:54
Erzincan-Sivas karayolu tekrar ulaşıma açıldı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Kara yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisindeki yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolundaki Kızıldağ mevkisinde sadece küçük araçların kontrollü geçişine izin verildiğini belirterek, "Tır ve kamyonlar ise Sakaltutan mevkisindeki park alanına alınarak bekletiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:54
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