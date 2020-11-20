  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Aktüel

Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:31:05 -
Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde sabah etkisini artıran kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sakaltutan Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda bekleyen polis ve Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.

Trafik polisleri, kar ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulund..
CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!
Siyaset

CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dön..
Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Ekonomi

Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırımcıdan Türkiye açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası açıklamalarda bulunan Mark Mobius “TCMB'nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay