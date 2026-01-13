Erzincan Konfederasyonu gazetecileri ağırladı: İstanbul'da kutlama programı yaptılar

Erzincan Konfederasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İstanbul Küçükçekmece’de kutlama programı düzenledi. Programa Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) üyeleri ile ulusal ve yerel medyada görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Konfederasyonu Başkanı Erdal Nas, basın emekçilerinin toplum adına üstlendiği hayati sorumluluğa dikkat çekti.

Konuşmasına Ocak ayı içerisinde hayatını kaybeden gazetecileri anarak başlayan Nas, gazeteciliğin büyük emek, cesaret ve sorumluluk gerektiren onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

Basını toplumun hafızası ve vicdanı olarak gördüklerini belirten Nas, hakikatin peşinde yürüyen gazetecilerin emeğinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.



Programda konuşan Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, programa ev sahipliği yapan Erzincan Konfederasyonu Başkanı Erdal Nas ve yönetimine teşekkür etti.

ERGAB’ın kuruluş sürecine değinen Sevim, birliğin Erzincan ile gurbette yaşayan Erzincanlılar arasında güçlü bir bağ kurmayı kurduğunu ifade etti.

Sevim, tüm basın mensuplarına sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl temennisinde de bulundu.

Programda, ERGAB Başkanı Sedat Sevim tarafından Erzincan Konfederasyonu Başkanı Erdal Nas’a teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından sunulan ikramlarla sona erdi.