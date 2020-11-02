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Aktüel Erzincan, Kars ve Erzurum'da saatte hızı 60 kilometreye ulaşacak rüzgar bekleniyor
Aktüel

Erzincan, Kars ve Erzurum'da saatte hızı 60 kilometreye ulaşacak rüzgar bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:37:04 -
Erzincan, Kars ve Erzurum'da saatte hızı 60 kilometreye ulaşacak rüzgar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinde saatte hızı 40 ila 60 kilometreye arasında değişecek rüzgar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesi genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri, öğle saatlerinden itibaren de Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar genel olarak güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Ayrıca sabah saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli esecek rüzgarın saatteki hızının yer yer 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise Kars'ta sıfır, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Erzincan'da 13 derece olarak derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının da Iğdır'da 20, Erzincan ve Ağrı'da 17, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Erzurum'da 13 derece olması tahmin ediliyor.

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