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Aktüel Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından adliye girişinde güvenlik güçlerinin silah bırakmalarına yönelik açıklama:
Aktüel

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından adliye girişinde güvenlik güçlerinin silah bırakmalarına yönelik açıklama:

"Belirtmek gerekir ki söz konusu haber, toplumda anlam verildiği içeriğiyle yanlış algı oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedeniyle itibar edilmemesi gerekmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:49:42 -
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından adliye girişinde güvenlik güçlerinin silah bırakmalarına yönelik açıklama:

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında emniyet ve jandarma kuvvetlerinin adliye girişinde silahlarını bırakmalarına yönelik talimat verdiği şeklindeki haberlere itibar edilmemesini bildirdi.

Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye girişlerinde emniyet ve jandarma kuvvetlerinin silahlarını bırakmaları yönünde talimat verildiği yönünde haberlerin yanlış algıya sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Adliyelerimizin çalışma usulü olarak farklı birimlerde farklı düzeylerde güvenlik uygulamalarımız adliye yönetimimiz ve emniyet müdürlüğümüz arasında karşılıklı iletişim ve koordine ile sağlanmaktadır. Bu nedenle zaman zaman ihtiyaca göre görüşmeler ve yazışmalar yapılabilmektedir. Belirtmek gerekir ki söz konusu haber, toplumda anlam verildiği içeriğiyle yanlış algı oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedeniyle itibar edilmemesi gerekmektedir. Adliyemizde gerek adaletin tesisi ve gerekse güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız ile yargı organlarımız arasında üst seviyede uyum ve anlayış en iyi şekilde sürdürülmektedir. Bundan sonra da sürdürülmeye devam edecektir."

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