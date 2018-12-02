Ertuğrul Sağlam'dan Kayserispor'a veda mesajı





KAYSERİ (AA) - Kayserispor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, veda mesajı yayımladı.

Sağlam, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında büyük bir istek ve coşkuyla göreve geldiğini, çeşitli zorluklar nedeniyle hedefledikleri noktaya ulaşamadıkları Kayserispor'a bugün itibarıyla veda ettiğini belirtti.

Kayserispor'a bir kan değişikliğinin iyi gelebileceği düşüncesiyle bu kararın alındığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Trabzonspor maçının ardından futbolun gerçekleri doğrultusunda bir kan değişikliğinin Kayserispor'a fayda getireceği düşüncesiyle Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığımız görüşme neticesinde herhangi bir tazminat talebim olmadan karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığımız süreçte birlikte mücadele verdiğimiz değerli büyüğüm Kayserispor Başkanı Sayın Erol Bedir, yönetim kurulu, kulüp çalışanları, futbolcu arkadaşlarımız ile bize destek olan taraftarımız, yerel basın ve tüm Kayseri halkına teşekkür ederim. Bundan sonraki dönem için de bende her zaman ayrı yeri olan Kayserispor'a başarılar dilerim."





- Ertuğrul Sağlam'ın Kayserispor karnesi





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 14 resmi maçta 3 galibiyet sevinci yaşayabildi.

Geçen sezon sonunda Rumen teknik direktör Marius Sumudica'yla yolların ayrılmasının ardından büyük hedefler ve umutlarla sarı-kırmızılı takımın başına geçen Sağlam, 6 ay görev yaptı.

Sağlam yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Kayserispor, ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Beşinci haftadan itibaren ligde yaptığı 10 karşılaşmada 4 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece Demir Grup Sivasspor'a karşı galibiyet sevinci yaşayabildi.

Kayserispor, Sağlam yönetiminde ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 12 puan toplayabildi.

Ligin 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da yönetim, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı almıştı. Sarı-kırmızılı ekibin son lig maçında iç sahada Trabzonspor'a 2-0 yenilmesinin ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

Ertuğrul Sağlam, 2005-2007 yıllarında iki sezon Kayserispor'da görev yapmıştı.