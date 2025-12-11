  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ertuğrul Gazi, operasyonlarını başarıyla tamamladı
Gündem

Ertuğrul Gazi, operasyonlarını başarıyla tamamladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ertuğrul Gazi, operasyonlarını başarıyla tamamladı

ürkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, 100. "gemiden gemiye transfer" operasyonunu başarıyla tamamladı. Boyu 295 metre, genişliği 46 metre ve yüksekliği 63 metre olan gemi, 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde. Toplam 170 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama kapasitesi bulunan gemi, sadece gaz formunda 110 milyon metreküplük doğal gazı taşıyabiliyor.

BOTAŞ'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin enerjide kararlı yolculuğunda yeni bir başarıya imza attı.

Açıklamada, "Yüzer kalemiz Ertuğrul Gazi 100. Ship-to-Ship (STS) operasyonunu başarıyla tamamladı. Yenilikçi ve emin adımlarla enerjiyi ülkemize, ülkemizi geleceğe taşıyoruz." ifadesine yer verildi.

 

Ertuğrul Gazi gemisinin teknik özellikleri

Enerji arz güvenliğine esneklik kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması amacıyla BOTAŞ yatırımı olan Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete alındı.

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre ve yüksekliği 63 metre olan gemi, 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde. Toplam 170 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama kapasitesi bulunan gemi, sadece gaz formunda 110 milyon metreküplük doğal gazı taşıyabiliyor.

Dünyada gazlaştırma kapasitesi bakımından öne çıkan Ertuğrul Gazi gemisinin, azami gazlaştırma kapasitesi günlük 28 milyon metreküp. Gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine "Glycol Water" adı verilen özel sıvı kullanılarak gemi deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor.

Öte yandan Ertuğrul Gazi FSRU, Kahramanmaraş depremlerinde kritik rol üstlenmişti. Bu dönemde gemi Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin doğal gaz ihtiyacını ana iletim hatlarındaki sorunlar giderilene kadar tek başına karşılamıştı.

Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı
Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı

Dünya

Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı

Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti
Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti

Dünya

Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler
Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

Dünya

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon i..
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!
Gündem

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR Araştırma'nın verilerine dayanan son anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Siyasi partilerin gü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23