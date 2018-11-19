Ertesi güne beklemiş soğan zehirliyor

Dr. Yavuz Dizdar, neredeyse herkesin evinde olan soğanın dilimlenmesiyle nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı açıkladı.

Doğranmış soğan kapaklı kaplarda ya da kilitli poşetlerin içinde buzdolabında da saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Eskiden evde hasta birisi olduğunda gece yatmadan önce odasına yarım dilimlenmiş soğan konulur ve ertesi sabah bu soğan alınır. Soğan ortamdaki bakterileri mıknatıs gibi içine çektiği bilinmese de bu faydası yeterli görülür ve atılırdı.