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Ertelenen Boca Juniors - River Plate karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin'in iki efsane kulübü ezili rakipler Boca Juniors ile River Plate Copa Libertadores finalindekarşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi dünkü yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Peki, Boca Juniors - River Plate maçı hangi kanalda, saat kaçta?

11 Kasım 2018 Pazar 13:41
Ertelenen Boca Juniors - River Plate karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Boca Juniors ile River Plate rekabati yaşanacak. İki dev kulüp Güney Amerika'nın en büyü kupasını müzesine götürmek için mücadele edecek. İki ayak üzerinden oynanacak maçların ilki La Bombonera'da Boca'nın ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşma dün oynanacaktı ancak yoğun yağış nedeniyle maç ertelendi

Boca Juniors - River Plate maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinin ilk ayağında Arjantin temsilcilerinden Boca-Juniors, River Plate’i TSİ 22.00’de konuk edecek. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Yoğun yağış nedeniyle maç bugün!

YAĞIŞ NEDENİYLE ERTELENDİ!

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası’nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin’in Boca Juniors ile River Plate takımları arasında başkent Buenos Aires’teki Bombonera Stadı’nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle pazar (Bugün) gününe ertelendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 13:41
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