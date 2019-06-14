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Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında? Ertaç Özbir Beşiktaş’a mı transfer oldu?

Beşiktaş, yedek kaleci işini çözdü. Siyah beyazlı takım, daha önce el sıkıştığı Ertaç Özbir ile yıllık 750 bin Euro’ya kesin anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Ertaç’a, Malatyaspor’la sözleşmesi bittiği için bonservis de ödenmeyecek. Ertaç Özbir daha önce de Ankara Şekerspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti. Peki Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında?İşte Ertaç Özbir biyografisi.

14 Haziran 2019 Cuma 09:46
Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında? Ertaç Özbir Beşiktaş’a mı transfer oldu?

Beşiktaşyedek kaleci işini çözdü. Siyah beyazlı takım, daha önce el sıkıştığı Ertaç Özbir ile yıllık 750 bin Euro’ya kesin anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Ertaç’a, Malatyaspor’la sözleşmesi bittiği için bonservis de ödenmeyecek. Ertaç Özbir daha önce de Ankara Şekerspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti. Peki Ertaç Özbir kimdir nereli ve kaç yaşında?  İşte Ertaç Özbir biyografisi.

Ertaç Özbir kimdir? 

Kaleci Ertaç Özbir günümüzde Yeni Malatyaspor takımında forma giymektedir. Daha önce Ankara Şekerspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymiştir. 1989 yılında dünyaya gelen Ertaç Özbir Adana Seyhan doğumludur. 2015 yılında Burcu Mızrak ile evlenmiştir. Gelecek dönemlerde uzun süre Türkiye A Milli Takım formasını giymek istediğini belirten Özbir, daha önce Türkiye A2 Milli Takım kadrosunda yer almıştır.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:46
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