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Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tartışma nedeni oldu

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken kötü oyun ve Ersun Yanal'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri tartışma sebebi oldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:24
Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tartışma nedeni oldu

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligdeki ilk mağlubiyetini Kayserispor deplasmanında alırken tecrübeli teknik adamın oyuncu değişiklikleri geceye damga vurdu.

TOLGAY'IN FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ VE AYEW'İN FORMSUZLUĞU

Maça tutuk başlayan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın fizik yetersizliği göze çarparken Andre Ayew de formsuz görüntüsünü sürdürdü. Oyunda kaldığı 72 dakika boyunca çok top kaybeden ve ikili pozisyonlarda zayıf kalan Tolgay Arslan, maçın son düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Ayew'in etkisiz oyunu ise sarı-lacivertlileri sürekli sağ kanattan atak olgunlaştırmaya itti. Soldado'nun kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıya ileri uçta başlayan Ganalı, biraz daha etkin gözükse de yine istenileni veremedi.

ERSUN YANAL'IN OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ersun Yanal ikinci yarıya Mehmet Ekici-Moses değişikliğiyle başladı. Nijeryalı futbolcu vasatı aşamadı ancak mücadele 0-0 devam ederken Jailson'a verdiği müthiş pasla takımını mutlak gol pozisyonuna soktu. Jailson kötü bir vuruşla bu net pozisyonu harcadı.

FREY VE ELJİF ELMAS SAÇ BAŞ YOLDURDU

72'de Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Frey ise taraftarı çileden çıkardı. Sakatlıktan yeni çıkan ve fiziksel eksikliği çok net belli olan İsviçreli forvet, neredeyse aldığı her topu kaybetti ve Yanal'ın planlarını suya düşürdü.

83'te Ayew'in yerine giren Eljif Elmas da oyuna girdikten 4 dakika sonra atağa çıkarken yaptığı basit top kaybı sonrası Fenerbahçe'nin gol yemesine sebep oldu. Eljif ayrıca maçın uzatma dakikalarında da önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu kritik maçtaki mağlubiyetin faturasını Ersun Yanal, Frey ve Eljif Elmas'a kesti. (Akşam)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:24
  1. Kayseri
  2. Ersun Yanal

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