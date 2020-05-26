Ersun Yanal Fenerbahçe'ye göz kırptı

Başarılı teknik adam Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı özel. Hepimiz profesyoneliz. Fenerbahçe'nin zorlu mücadelesi var ve bize düşen takıma destek olmak" dedi.

Yanal "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz. Fenerbahçe'nin önünde mücadele anlamında bir yol var, başkan Ali Koç ve ekibi bu mücadeleyi devam ettirecekler. Onlara destekte bulunmak gerekli.Umarım istedikleri düzeyi bir an önce yakalarlar." ifadelerini kullandı.

Kötü ayrılmadık

Yanal sözlerini, ''Fenerbahçe'ye niye kırgınlık olsun? Benim için çok özel ve önemli bir yerde Fenerbahçe. Bu dönemi kapattık. Çok dostane şekilde bir ayrılık yaşadım. Fenerbahçe benim için ayrı bir yerde duracak. Şu anda Fenerbahçe'nin başka şeylere, başka bir sürece ihtiyacı var.'' diye sürdürdü.