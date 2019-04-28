Ersun Yanal: Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil

Maç ile ilgili görüşlerini aktaran Yanal, "Teknik yorum ve hakem olarak iki başlığa maçı ayırmalıyız. Hiçbirimiz bu sonuca sevinmedik, hatta üzüldük. Sadece 10 kişi kaldıktan sonra oyuncuların tutumunu övebiliriz. Oyunu sonuna kadar bırakmamalarını övebiliriz. Fenerbahçe bunları aşacak, bunlar kalmayacak" dedi.

"Fenerbahçe bunlara alışık değil''

Hakemlerle ilgili problemleri olduğunu söyleyen teknik adam, "Fenerbahçe bunlara alışık değil, bu pozisyonda oynamaya alışık değil. Bizim Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi" ifadelerini kullandı.

Hakem açıklaması

Hakemlerle ilgili bir açıklama yapacaklarını söyleyen antrenör, "Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır" diye konuştu.