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Ersun Yanal faturayı ona kesti!

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyor. Stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

06 Ekim 2019 Pazar 11:32
Ersun Yanal faturayı ona kesti!

Süper Lig'de 7 haftada 11 puanı bulunan Fenerbahçe'nin defans hattındaki yetersizlik fazlasıyla göze çarptı. İlk 7 haftada kalesinde 7 gol gören sarı-lacivertlilerde defans bloğunun yaptığı basit hatalar etkin rol oynadı.

Fenerbahçe'nin ligde yediği 7 golün 3'ünde bariz hata yapan Jailson'un durumu tartışılıyor. Stoper tandemi de sarı-lacivertli takıma çare olmadı ve son olarak Antalyaspor maçında yitirilen 3 puan Jailson'un basit bir hatasından geldi.

Yeni transfer Adil Rami'ye Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de yer veren deneyimli teknik adam, maçın ikinci yarısında Fransız futbolcuyu oyundan çıkardı. Adil Rami hiç hazır bir görüntü çizmezken Fenerbahçe'de stoper ikilisi Zanka ve Jailson olarak devam etti.

Ersun Yanal'ın başlarda mecburiyetten stoperde şans verdiği daha sonra ise oyunu geriden başlatması nedeniyle yola devam ettiği Brezilyalı oyuncunun durumunu tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

Milli arada yapılacak idmanlarda Adil Rami ve Serdar Aziz'in performanslarını takip edecek olan tecrübeli hoca, memnun kalması durumunda Jailson'u kulübeye çekecek..

Sarı-lacivertli takım sezona Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve Okan Turp stoperleri ile başladı. Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçeli kurmaylar Slovak stoper ile yola devam etmedi. Sarı-lacivertli takım şu ana kadar Skrtel'in yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı sezon öncesi hazırlık maçlarında deneyen teknik direktör Ersun Yanal, resmi karşılaşmalarda bu oyunculara hiç şans vermedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:32
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Ersun Yanal
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig
  6. Jailson

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