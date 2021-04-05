Ersan Şen: YPG/PKK'ya silah taşıyan ABD konvoylarını vuralım

Global TV ekranlarında Suriye'deki durumun konuşulduğu canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen, "Keşke ABD'ye kafa tutup o silah sevkiyatlarını vurabilsek, bizim SİHA'larımız var. ABD'nin bayrağını TIR'a takmak marifet değil." dedi.

Şen, "Türkiye Cumhuriyeti Suriye'deki garnizon devleti masada çözemez. Artık silah konuşur orada. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne 5 sene sonra 15 sene sonra gelecek. DEAŞ'tan banane Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik bir kasıt var. Keşke ABD'ye kafa tutup o silah sevkiyatlarını vurabilsek, bizim SİHA'larımız var. ABD'nin bayrağını TIR'a takmak marifet değil. ABD beni vurmuş olursun diyor. Vuralım kardeşim." dedi.

Bu sözler üzerine Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "Ersan bey vurulduğu zaman nasıl bir gelişme olacağının farkında mısınız? Sizin farklı bir ajandanız var mı? Açıkça soruyorum." dedi.