  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erol Evgin Harbiye Açıkhava'da konser verdi
Aktüel

Erol Evgin Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:24:58 -
Erol Evgin Harbiye Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Yarım asrı aşkın sanat hayatında pek çok eseriyle gönüllerde yer edinen Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Evgin, KerkiSolfej tarafından organize edilen "Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu da katıldı.

"Söyle Canım" parçasıyla konsere başlayan Erol Evgin, "Hep Böyle Kal", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım", "Rüya", "İçimdeki Fırtına" gibi bilinen şarkılarını seslendirdi.

Evgin, aralarında "Resimdeki Gözyaşları", "İzmir Marşı" ve "Yıldızların Altında"nın da bulunduğu klasikleşmiş şarkıları da söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleştirilen "Harbiye Açıkhava Konserleri" 5 Eylül'e kadar sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?
Dünya

İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?

İran ve Rusya arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Rusya ile askeri ilişkileri güçlendirmeyi hedefledik..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı