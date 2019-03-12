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Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması

E.

12 Mart 2019 Salı 14:52
Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması

E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili yaptığı açıklamada, "Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Bunu biz birlikte karar verip, bir sonuca vardık. Her şeyin bir nedeni var. Ona herkes inansın. Ben yeterince sabrettim" dedi.


E.Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Erol Bulut da takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Yeterince uzun zamandır sabrettim”


Erol Bulut, takımın kötü gidişatının birkaç nedeninin olduğunu belirterek, "Bu takımı biz geçen sene nereden aldık, bugünlerde nerede seyrediyoruz. Herkesin zaten gözü önünde olan bir şey. Müthiş bir çıkış ama bazı çıkışların düşüşü olabiliyor. Tabii nedenleri var. Nedeni olamayan bir şey bu şekilde olmaz. Nedenlerinden biri sakatlıklarımızın yoğun olması. Aleyhimize verilen kararlar, lehimize verilmeyen kararlar. Onlardan çok çektik zaten ikinci yarı. Ondan sonra daha önce açıkladığım gibi içimizdeki bazı sorunlar oldu ister istemez. İki arkadaşımıza gelince, Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Bunu biz birlikte karar verip bir sonuca vardık. Her şeyin bir nedeni var. Ona herkes inansın. Yeterince sabrettim. Bazı şeylere böyle bir karar olması gerektiğini düşündüm ve o şekilde de karar verdim ama herkes bilsin ki taraftarımız, medya, her şeyin bir nedeni var. Hiçbir teknik direktör, hiçbir kulüp futbolcusunun kadro dışı kalmasını istemez. Kaldıysa da bir nedeni olduğunu herkesin bilmesini isterim. Önümüzdeki günlerde tek tek futbolcularımız ile oturup toplantı yapacağım. Çünkü bu gidişatı hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Ben olayım, ekibim olsun, futbolcularımız olsun, yönetimimiz olsun, taraftarımız olsun, medya olsun hep birlikte bu işin içinden, bu kötü gidişattan çıkacağımıza ben inanıyorum. Zaten inanmamış olsam bugün şuan burada olmuş olmazdım" ifadelerini kullandı.



"İlk 6’nın içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor"


Ligi, kupayı ve bu haftaki MKE Ankaragücü maçını da değerlendiren Bulut, "Her maç olduğu gibi Ankaragünü maçı bizim için çok önem taşıyor. Tabii ki bunu hep birlikte başaracağız. Bugüne kadar bu duruma nasıl geldiysek, başarı elde ettiysek, bu maçtan da 3 puanı alıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Ama bir şey unutmayalım, biz hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Şu an ligin 6.’sıyız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Önümüzde 9 maç var ve o ilk 6’nın içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor. O 9 maçta bunu gerçekleştirebileceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:52
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