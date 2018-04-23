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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklama! 'Biz Beşiktaş'a değil farklı kişilere kaybettik'

Evkur Yeni Malatayaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş karşılaşması sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
Erol Bulut'tan çarpıcı açıklama! 'Biz Beşiktaş'a değil farklı kişilere kaybettik'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçla ilgili, "Biz bugün Beşiktaş'a değil, farklı kişilere karşı maçı kaybettik." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, kaliteli bir takımla mücadele ettiklerini dile getirerek, "İyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Ancak biz bugün Beşiktaş'a değil, farklı kişilere karşı maçı kaybettik. Bazı kişilerin maçı bir daha izlemesini rica ediyorum. Maçı Beşiktaş'a karşı kaybetmedik. Hakem arkadaşlarımız maçı bir kez daha izlesin." diye konuştu.

Erol Bulut, maçta Murat Yıldırım'ın Ricardo Quaresma'ya yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla ilgili bir soru üzerine, "Murat topa müdahale ediyor, ondan sonra ayağı Quaresma'nın ayağına geliyor. Bence kırmızı kart değil." ifadelerini kullandı.

Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor'un yaşadığı mali sorunlarla ilgili de "Biz buraya geldiğimizde sıkıntılar vardı. Geldiğimde de sonuna kadar burada olacağımı söyledim. Zorluklar yaşanıyor. Maalesef sıkıntılar yaşanabiliyor. Takım olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadık. Burada da çıkıp en iyi şekilde mücadele ettik. Puan ya da puanlar almaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
  1. Erol Bulut
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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