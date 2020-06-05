Ermenistan'da büyük panik: Durum kötü!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede pandemiyle ilgili durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve sağlık kuruluşlarının Kovid-19 hastalarının hepsini kabul edecek durumda olmadığını belirtti.

Paşinyan, Facebook’tan yayınladığı video mesajında “Epidemik durum kötüleşiyor, dün 697 yeni koronavirüs vakası tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, ülkede şu anda enfekte olduğundan haberi olmayan yaklaşık 20 bin Kovid-19 taşıyıcısı bulunduğunu belirterek, vatandaşlara güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uyma çağrısı yaptı.

3 Haziran’da paylaşılan en son verilere göre, Ermenistan’da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 524’e yükseldi, 3 bin 454 hasta iyileşti, 170 kişi hayatını kaybetti.