  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu
Aktüel

Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu

Azerbaycan’da Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ekibi Ermeni topçularının hedefi oldu - Art arda gerçekleşen top atışlarından AA ekibi, yanında bulunan TRT ekibi ile birlikte son anda kaçarak kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:55:04 -
Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibini de hedef aldı.

AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.

Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.

Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti
Gündem

Medya dünyasının acı kaybı! Yeniakit.com.tr aracılığıyla böyle seslenmişti

44 yaşında koronavirüse yenik düşen Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatı basın camiasını yasa boğdu. Vatans..
'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı
Gündem

'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her konuşmasında ‘Suriyelileri geri göndereceğiz’ açıklamaları ile gündeme gelen, Suriyeli vatandaş..
Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti
Medya

Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti

TRT'nin yeni sezonda ekrana getireceği Uyanış Büyük Selçuk dizisi Kuruluş Osman'ı da etkiledi. Diziler arasındaki sıkı yarış, ekrana daha ka..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı