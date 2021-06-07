Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor! Dünya kamuoyu gazetecilerin ölümüne sessiz kalmamalı

Hasan Eğrigöz Ankara

Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi İcra direktörü Revan Hasanov işgalden kurtarılmış Kelbecer bölgesinde görev yaparken şehit olan Azerbaycanlı savaş muhabirleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Hasanov, Ermenistan’ın işgalden kurtarılmış bölgelere ait mayın haritalarını vermemesinin büyük bir savaş suçu olduğunu ifade ederek, “Bu suçu işleyenler adalet mahkemelerince yargılanmalılar” dedi.

Revan Hasanov, yaptığı açıklamada; “Şanlı ordumuzun kazandığı zaferden sonra bölgeyi ziyaret eden gazeteciler dışında bir grup devlet basın yayın kuruluşlarında çalışan gazetecilerimiz işgalden kurtarılan bölgelerde bulunan maddi kültürel anıtların belgelenmesi, listelenmesi, isim isim kayıt altına alınması konusunda çalışmalar yapıyorlardı. Kendilerine verilen bu görevi layıkıyla yerine getiren kahraman gazetecilerimiz yaklaşık iki gün önce Kelbecer bölgesinde görev yerlerine ilerlerken kendilerini götüren aracın tanksavar mayına çarpması sonucu şehit oldular. Bu olay Ermeni vahşilerinin barıştan, evrensel hak ve hukukun gerekçelerinden ne kadar uzak olduklarının açık göstergesidir. İşgalden kurtarılmış bölgelere ait mayın haritalarının verilmemesi büyük bir savaş suçudur ve bu suçu işleyenler adalet mahkemelerince yargılanmalılar. İşgalden kurtarılmış bölgelerde şimdiye kadar kaç sivil insanımızın mayın yüzünden şehit olduğunu biz dahi unuttuk. En son şehit olan gazetecilerimiz bardağı taşıran sonuncu damla oldu. Artık tüm dünyadaki basın yayın kuruluşlarını, insan hakları örgütlerini göreve davet ediyoruz. Görevini yerine getirirken şehit olan gazetecilerimiz sonuncu şehitlerimiz olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.