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Aktüel Ermenistan saldırısında yaralanan siviller yaşadıkları dehşet anlarını AA'ya anlattı
Aktüel

Ermenistan saldırısında yaralanan siviller yaşadıkları dehşet anlarını AA'ya anlattı

İntikam Ağayev: - "Berde kent merkezindeki aracımın içinde oturuyordum. Birden patlama sesi ve etrafımdaki insanların çığlıklarını duydum" - Aynure İbrahimova: - "Saldırı sırasında çarşıda bir dükkan önünde duruyordum. Resmen üzerimize bombalar yağdı"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:44:14 -
Ermenistan saldırısında yaralanan siviller yaşadıkları dehşet anlarını AA'ya anlattı

YEVLAH (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda yaralanan Azerbaycanlı siviller, yaşadıkları dehşet ve panik anlarını anlattı.

Yevlah Devlet Hastanesi Müdürü Azer İsmailov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonrası durumu ağır olan Berde kentindeki birçok yaralının Yevlah ve Mingeçevir'deki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

İsmailov, kendi hastanelerine biri çocuk toplam 26 yaralı sivilin getirildiğini ve bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Saldırıda yaralanan ve halen tedavi altında olan İntikam Ağayev, "Berde kent merkezindeki aracımın içinde oturuyordum. Birden patlama sesi ve etrafımdaki insanların çığlıklarını duydum. Ben de yaraladım." dedi.

Araç içinde kendilerine isabet eden şarapnel parçasıyla ayağından ve yüzünden yaralandığını anlatan Ağayev, "Nasıl hastaneye getirildiğimi hiç hatırlamıyorum. Gözümü açtım hastane yatağında kendimi buldum." diye konuştu.

Ağayev ile aynı araçta bulunan kuzeni Cavanşir Ağayev de "Ben de kuzenimle araç içindeydim. Birden havada patlama sesi ve düşen bomba parçalarını gördüm. Şok içinde ne olduğunu anlamadım." ifadesini kullandı.

Cavanşir Ağayev, çarşının birden savaş alanına döndüğünü, herkesin panik halde olduğunu belirtti.

Yevlah Hastanesinde tedavi gören bir başka yaralı Aynure İbrahimova, "Saldırı sırasında çarşıda bir dükkan önünde duruyordum. Resmen üzerimize bombalar yağdı. Panik içinde kaçmaya başladık. Ben de karın boşluğumdan yaralandım." şeklinde konuştu.

- 21 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlendiği, bunun sonucunda 21 sivilin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Berde'de bugün yaşanan saldırı, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar arasında "bir günde en çok sivil kaybın yaşandığı gün" olarak kaydedildi.

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