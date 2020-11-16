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Aktüel Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti
Aktüel

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:13:34 -
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti

ERİVAN (AA) – Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yaptığı açıklamada, Karabağ'daki savaş öncesinde Şuşa dahil bazı bölgelerin Azerbaycan'a verilmesine yönelik anlaşmaların teklif edildiğini öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naghdalyan ise Paşinyan'ı yalanlayarak Şuşa'nın Azerbaycan'a verilmesi konusunun Karabağ müzakerelerinin hiçbir aşamasında gündeme gelmediğini iddia etmişti.

Söz konusu ifadelerin ardından Paşinyan, Mnatsakanyan'ı görevden alma kararı aldığını duyurmuştu.

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