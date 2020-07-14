Ermenistan Azerbeycan'a neden saldırdı? Ermenistan Azerbeycan saldırısı sebebi

Bölgede artan tansiyonu Habertürk’e değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Baş Danışmanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın bu çatışma ortamını bilerek ve isteyerek provokasyonu ve bölgedeki tansiyonu arttırmak için başladığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ nedeniyle 1990'lardan bu yana aralıklarla devam eden savaştaki yeni çatışmalarda yedi asker ve bir sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Çatışmalarda şehit olan Azeri askerler arasında Tümgeneral Polad Heşimov ve Albay İlgar Mirzeyev ile iki binbaşı ve iki astsubay da var. Baku yönetimi, Ermenilerin 74 kez ateşkesi ihlal ettiğini, topçu atışlarının yanı sıra uzun menzilli sniper tüfeklerinin kullanıldığını açıkladı.

Ermenistan Azerbeycan'a neden saldırdı?

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin en temel sebebi Karabağ konusudur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim hattına dönüştü. Karabağ Ermenileri ve Azeri Türklerinin dağılma sonrası taleplerini farklı olması bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Neden Tovruz şehrine saldırılıyor?

Tovuz şehri, bölgenin kadim yerleşim bölgelerinden biridi. Azerbaycan'ın Ermenistan ile sınır komşusu olan şehir. Başkent Bakü'ye 439 kilometre uzaklıkta olan şehrin nüfusu 2013 yılı sayımına göre 15 binin biraz üstündedir. Türk enerji hatlarının yakın bir alandır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı ise askeri üslerde yerleşik durumdaki askerler. Zira Azerbaycan son iki yıldan buyana bölgede önemli askeri hamleler gerçekleştirdi.