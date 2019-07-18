Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan sınırında ki çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker yaralandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker yaralandı.
Azerbaycan Sınır Muhafızları Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından, sınırdaki Qazah ilindeki Azerbaycanmevzilerine ateş açıldığı bildirildi.
Ermenistan ordusunun büyük çaplı silahlar kullanarak açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir askerin yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Sınır Muhafızları Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'in olay mahalline giderek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
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