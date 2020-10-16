Ermenilerin ağlaşmaları destekçilerini bile bıktırdı

Muhammet Kutlu Ankara

Batı Azerbaycan Topluluğu İngiltere Temsilcisi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Aliş Niftaliyev, 27 Eylül’de Azerbaycan’a saldırarak savaşı alevlendiren, Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayınca sivil hedefleri füzeyle vurarak katliamlara imza atan Ermenistan’ın, dünya kamuoyunu kandırmaya yönelik ağlamalarının kendisini eskiden beri destekleyen devletleri bile bıktırdığını söyledi. Niftaliyev, “Savaşın ilk gününden itibaren telefona sarılarak dünya liderlerini yardım etmeleri için ağlamaklı bir şekilde arayan Nikol Paşinyan Azerbaycan ordusundan nasıl beklenmedik cevap aldıysa, aradığı liderlerden de umduğunu bulamadı. Özellikle geleneksel hamisi Rusya Ermenistan’a karşı umursamaz bir tavır sergiledi. Hepsinin ortak sözü, ‘Karabağ’da olan olaylardan çok rahatsız oldukları’ şeklindeydi. Olayın diğer enteresan tarafı Paşinyan’ın doğrudan Azerbaycan’ı değil, Türkiye’yi suçlaması. Anlaşılan Ermenistan’ın saldırısı birilerinin Türkiye’yi günah keçisi yapma, bir takım finansal ve siyasi yaptırımlara boyun eğdirme yolunda olan oyunlardan biriydi. Ama bu oyunu kökünden bozan Azerbaycan Ermenistan’a ders vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hesapları tutmadı

Azerbaycan Ordusu’nun zaferlerinden korkuya kapılan Ermenistan’ın, her zamanki yalanları ve yalvarışlarıyla Rusya’nın, Fransa’nın ve batının önemli ülkelerinin peşinde koştuğunu hatırlatan Niftaliyev şunları söyledi: “Ermeniler, ‘en fazla birkaç saat savaşırız’ diye düşündüler, fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Beklenenin aksine Azerbaycan ordusunun neredeyse karşısı alınamayacak bir hızda daha ilk günden 7 köyü işgalden kurtarması Ermenileri korkuya düşürdü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini destekleyen ülkelerin liderlerini aramaya başladı. Ancak beklediği desteği bulamadı. Savaşın tam 13’üncü gününde insani nedenlerle bir ateşkes imzalandı. O çok aradıkları, dünya liderlerine uğruna yalvardıkları ateşkes. Ateşkes oldu ama, her şey sadece sözde kaldı. Anlaşılan ateşkesi yalnızca Azerbaycan imzalamıştı. Ya da Ermenistan Azerbaycan ordusunun gardını indirip öylece bekleyeceğini ve Azerbaycan’ın karış karış geri aldığı toprakları yeniden işgal edebileceğini düşündü. Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri, Gence’yi, gecenin bir yarısında roketlerle vurdu. BM, Minks grubu hâlâ duyamadı sesimizi, ya da duymak istemiyorlar.”