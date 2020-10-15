Ermenici sözde yazar Elif Şafak’a sert tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

Ermenilere şirin gözükmeye çalışan sözde yazar Elif Şafak, sosyal medya hesabından HDP’li Garo Paylan’ı etiketleyerek, “Barışa inanan ve barışı savunmaktan vazgeçmeyen herkes için bu paylaşım... yıkıntılar arasında sanat, teşekkürler @GaroPaylan paylaştığınız için” ifadelerini kullanması büyük tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada sert tepki gösteren Medya Derneği Başkanı yazar Ekrem Kızıltaş, “Ermenistan’ın ulaşmak istediği yere ulaşmadığı, şu an kaldığı zor durumdan kurtulması için barıştan, demokrasiden, insan haklarından bahsedip, kamuoyunun belki kafasını karıştırıp kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Mesele de şu; adalet ve hakkaniyet dediğimiz şey, objektif temeller üzerinde yükselir. Birilerinin aidiyetlerinden, çeşitli sebeplerden doğan mensubiyetlerinden ya da taraftarlıklarından değil” dedi.

“Elif Şafak dönmedir”

Yazar Ali Erkan Kavaklı da, “Elif Şafak dönmedir. Yahudiden başka ne beklenir. Elif Şafak’tır, Orhan Pamuk’tur bunlar, sabatayist dönme, Yahudi asıllı insanlar. Bu toprakların kültürüne, dinine, milletine hiçbir değer tanıdıkları yok. Müslüman da değiller, Türk de değiller, bizden de değiller” dedi.