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Dünya Ermeni yazardan tarihi itiraf
Dünya

Ermeni yazardan tarihi itiraf

Ermeni Dil Bilimci Yazar Sevan Nişanyan, tarihi bir itirafta bulunarak Ermenistan'ın neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:31:00 -

Ermeni Yazar Sevan Nişanyan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nı ve Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ederek Karabağ'dan çekilmesini değerlendirdi.

"Türkiye'nin öteden beri büyük stratejisi Orta Asya Türkleri ile karayolu bağlantısı oluşturmak." diyen Nişanyan, Ermenistan'ın varlık sebebini şöyle anlattı:

"Ermenistan denilen küçücük ülkenin buradaki tek fonksiyonu Orta Asya Türklerinin bağlantı yolunu kesmekten ibaret. Ermenistan bu amaçla Rusya tarafından kurulmuş bir ülkedir. Tek amacı da Türklerin Orta Asya'ya doğru genişlemesini önlemektir."

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