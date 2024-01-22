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Gündem Ermeni Nişanyan Türkiye'de olduğunu unuttu! Ezan için alçak sözler
Gündem

Ermeni Nişanyan Türkiye'de olduğunu unuttu! Ezan için alçak sözler

Yeniakit Publisher
2024-01-22 15:47:00 -

Ermeni Sevan Nişanyan, hoparlörlerle okunan ezanları alçak sözlerle hedef aldı. Nişanyan "Türkiye'de yaşamanın en korkunç boyutlarından birisidir bu, bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar." sözleriyle mide bulandırdı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta köşe karalayan Sevan Nişanyan şimdi de ezanı hedef aldı.

Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan Türkiye'de hoparlörlerle okunan ezanlar için 'İğrenç bir saldırı' diyen Ermeni Nişanyan, mide bulandıran sözlerini daha da ileri taşıdı.

Haddini ve boyunu aşan Nişanyan; ezanlar için 'tecavüz' ve 'taciz' şeklide rezil ifadelerini kullandı.

Nişanyan, "İnsanların mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı" safsatasında bulundu.
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Okunan ezanları "Türkiye'de yaşamanın en korkunç boyutu olarak" hedef alan Sevan Nişanyan hadsizliğini "bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar" ifadeleriyle sürdürdü.

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