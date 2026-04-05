Doğa
15
Yeniakit Publisher
Belediye çeşmesi gibi bir akıyor bir kesiliyor
IHA Giriş Tarihi:

Belediye çeşmesi gibi bir akıyor bir kesiliyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde, her yıl Nisan ayında eşine az rastlanır bir doğa olayı yaşanıyor.

Kar sularının dağ içindeki mağaraları doldurmasıyla iki farklı yamaçtan aynı anda fışkıran gizemli sular, yaklaşık 15 gün boyunca görsel bir şölen sunup ardından sırra kadem basıyor.

Gülaçar köyü, her yıl bahar mevsimiyle birlikte doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları kendine çeken esrarengiz bir fenomene ev sahipliği yapıyor.

İkisu-Şiran karayolu güzergahındaki köyün her iki yamacında, Nisan ayı ile birlikte devasa su kaynakları aynı anda gün yüzüne çıkıyor.

Dağın adeta tam ortasından fışkıran bu sular, bir şelale edasıyla vadiye dökülürken, yaklaşık iki haftalık sürenin sonunda yine aynı anda kesilerek ortadan kayboluyor.

Bölge sakinleri ve doğa gözlemcileri tarafından "gizemli sular" olarak adlandırılan bu olay, bilimsel olarak karların erimesiyle açıklanıyor.

Yüksek kesimlerdeki karların eriyerek dağın iç yapısındaki mağara ve boşluklara dolduğu, bu suyun basınçla birlikte dışarıya tahliye edildiği tahmin ediliyor.

Bölgede çeşitli efsanelere de konu olan bu durum, Gülaçar deresinin iki tarafında karşılıklı bir görsel şölen meydana getiriyor.

Doğa olayını yerinde incelemek üzere köye gelen fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Gülaçar Köyü'nde Nisan aylarında çıkan şelaleleri görmeye geldik.

Üç tanesini gezebildik, ancak ulaşılamayan başka kaynaklar da var. Kocaman dağın altından adeta fışkıran çok büyük sularla karşılaştık.

En enteresan olanı ise iki karşılıklı yamaçtaki suların aynı gün akmaya başlayıp, 15 gün sonra aynı gün kesilmesi.

Buradaki eski patikalar ve yosunlu doku insanı etkiliyor; herkesin gelip görmesini isterim."

Şelalelerin sert ve yoğun akışına dikkat çeken Fatma Cebeci Aydın ise, "Henüz bahar tam gelmemiş olsa da biz baharın coşkunu bu şelalelerde gördük.

Suyun kaynağının direkt dağın altından çıktığını gözlemledik. Son derece keyifli bir tırmanış ve gözlem oldu" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kullanılmayan patikaların arasından ulaşılan bu sular, Gümüşhane'nin keşfedilmeyi bekleyen gizli rotalarından biri olma özelliğini koruyor.

