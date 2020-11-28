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Aktüel Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi
Aktüel

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:17:32 -
Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermeni güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.

Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

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