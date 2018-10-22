Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: Siz Türkiye'de bu hakemlerle kaç sene şampiyon oldunuz...

Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. A Spor'da Erman Toroğlu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SUÇLU YUSUF NAMOĞLU!"

Suçlu belli. 2 aydır Beşiktaş'ta bir suçlu var. Yusuf Namoğlu! Ciddi söylüyorum. 2 aydır Beşiktaş, gazetecisiyle, televizyoncusu, başkanıyla, her şeyiyle güzel organizasyonuyla Yusuf Namoğlu ve MHK'yi anlatıyor. Siz Türkiye'de bu hakemlerle kaç sene şampiyon oldunuz. Yusuf Namoğlu ve hakemler dediğiniz zaman kendinizi kurtarmaya kalkıyorsunuz. Teknik Direktör ve topçuları kurtarıyorsunuz.

"ŞENOL GÜNEŞ ZEMİN KATTA OTURUYOR"

Sahada oynayan kim? Sahaya bakarım ben. Hepsi hikaye! MHK, Yusuf Namoğlu bunların hepsi hikaye. Ben sahaya bakarım. Beşiktaş ne oynuyor diye bakarım. Şenol Güneş'e bakarım ne yapıyor. Şenol Güneş şu anda zemin katta oturuyor. Ne yapıyor Beşiktaş? Beşiktaş'ı gördünüz. Kaç tane pozisyonu var.