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Erman Toroğlu, Fatih Terim'e seslendi: Bu adamı oynatman lazım

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'e seslendi.

12 Mart 2019 Salı 02:56
Erman Toroğlu, Fatih Terim'e seslendi: Bu adamı oynatman lazım

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

Galatasaray'ın takım halinde iyi oynamadığını ve bugün Muslera'nın farklı galibiyette önemli faktör olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, Fatih Terim'in Donk'u oynatması gerektiğini vurguladı.

"Bu iki stoperin önünde Donk olmalı''

Bu iki stoperin önünde Donk olmalı. Başka şansın yok. Galatasaray takım olarak iyi oynamadı bugün. 3 pozisyonu Muslera kurtardı. Çok nadir maçta başka bir şey yapabilirsin. Donk hem kesici, hem biçici çünkü. Sol ayakla top attı sağ açığa. İyi de topçu. Bu adamı oynatman lazım.

Ben anlamıyorum yani. Fatih hoca ve Mustafa hocada değişik şeyler yapıyor tarzı vardır. Eğer bu çift stoper oynayacaksa ki, öyle görünüyor. Donk olmalı. Luyindama ve Marcao sakat işler yapıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 02:56
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Ryan Donk
  5. Antalyaspor

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