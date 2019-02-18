Erman Toroğlu: Doğru bir hakem, doğru bir VAR uygulaması olursa Diagne 6. dakikada atılırdı

alatasaray, Spor Toto Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Erman Toroğlu maçın ardından A Spor'da müsabakayı yorumladı.

Kasımpaşa 1-4 Galatasaray Erman Toroğlu A Spor yorumları

"Doğru bir hakem, doğru bir VAR uygulaması olursa Diagne 6. dakikada atılırdı''

Bir şey söyleyeceğim. Kesin olacak. Bu Diagne, Galatasaray'ın başına iş açacak diyordum ya. Galatasaray, Diagne ile el bombasıyla oynuyor. Doğru bir hakem ve doğru bir VAR olursa Diagne'nin önümüzdeki haftalarda 90 dakikayı bitirmesi çok zor. Hedef göstermiyorum, net söylüyorum. Doğru bir hakem, doğru bir VAR uygulaması olursa Diagne 6. dakikada atılırdı.

"Belhanda devam etse atılacaktı''

Galatasaray forması giyip de bu haltı yaparsan bir dahaki sefer atılırdı. Belhanda'ya yapılan hareket de kırmızı kart. Belhanda çıldırdı. Hakem uyaramıyor, Fatih Terim uyarıyor. Hemen Belhanda'yı oyuna aldı. Atılacak çünkü. Belhanda devam etse atılacaktı. Arkadan öyle bir vurdular ki Belhanda'ya, net kırmızı! Türkiye'de hakem yok. Bunlara birisi dur diyecek."