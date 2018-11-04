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Erman Toroğlu: Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir Beşiktaş maçını yorumladı.

04 Kasım 2018 Pazar 00:31
Erman Toroğlu: Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi

Süper Lig 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir'in 1-0 kazandığı müsabakayı Erman Toroğlu maç sonunda A Spor'da değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ NE OYNADI?"

Beşiktaş iyi oynadı mı diyorsunuz? 90 dakikayı seyrettik. Başakşehir gol attı. VAR'a gitti hakem. Ofsayt kararı verildi. Sonra tekrar gol attılar. Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi. 11. maç oynanıyor. Maç sabaha kadar oynansa Beşiktaş nasıl gol atardı? Beşiktaş gol atmak için ne yaptı? Ceza alanı civarından şut attı mı? Çok az. Bir tek Babel'in doğru düzgün şutu var. Kenar ortaları yok.

"BAŞAKŞEHİR İYİ OYNAMADI AMA RAHAT OYNADI"

Başakşehir 90 dakika arkaya tezgahı attı ve rahat rahat oynadı. Üstelik gelişi güzel vurarak çıkmadılar. Başakşehir iyi oynamadı üstelik. Geçen sezonki futbolunu oynamadılar. Öyle oynamıyorlar. Ancak şampiyonluğa oynayan Beşiktaş'ın oyununa bakıyorsunuz, hiç de şampiyonluğa oynayan bir takım gibi oynamıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 00:31
  1. Erman Toroğlu
  2. Beşiktaş
  3. Medipol Başakşehir

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