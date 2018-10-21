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Erman Toroğlu Ali Koç'a seslendi: Cocu'yu artık tutmanın bir anlamı yok

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç'a seslenerek teknik direktör Cocu'nun takımdan gönderilemesini söyledi.

21 Ekim 2018 Pazar 02:25
Erman Toroğlu Ali Koç'a seslendi: Cocu'yu artık tutmanın bir anlamı yok

Süper Lig 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

"COCU'YU TUTMANIN ANLAMI YOK ARTIK"

Bu adamı artık tutmanın bir anlamı yok. Comolli ve Cocu ile olmayacak. Zararın neresinden dönersen kardır. Soldado'yu takımda banko oynatmıyorsan sen teknik direktör değilsin. Bugün bunu gördüm.

"FUTBOLCULAR COCU'YU SEVMİYOR"

Ali Koç bir hatayı yaptı. Comolli ve Cocu'yu getirerek. Hala devam eder ve değiştirmezsen hata yapacaksın. Bu kadroyla, burada olman imkansız. Eğer 5 veya 6. sırada olsan bir şeyler söylerim. Sallama fırsatı vermiyorsun. Öyle bir takım yarattın ki, hakeme hata bulamayacaksın. Hakemlere konuşamayacaksın. Öyle bir takım yaptın ki, takımın içini boşalttın. Bu futbolcular teknik direktör Cocu'yu sevmiyor. Bu teknik adama güvenmiyorlar.

"AŞI TUTMADI"

Fenerbahçe'de futbolcular artık Cocu için falan da oynamıyor. Aşı tutmadı, çok net. Israr etmeyeceksin.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 02:25
  1. Erman Toroğlu
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe
  4. Phillip Cocu
  5. Sivasspor

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