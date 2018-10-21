Erman Toroğlu Ali Koç'a seslendi: Cocu'yu artık tutmanın bir anlamı yok

Süper Lig 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

"COCU'YU TUTMANIN ANLAMI YOK ARTIK"

Bu adamı artık tutmanın bir anlamı yok. Comolli ve Cocu ile olmayacak. Zararın neresinden dönersen kardır. Soldado'yu takımda banko oynatmıyorsan sen teknik direktör değilsin. Bugün bunu gördüm.

"FUTBOLCULAR COCU'YU SEVMİYOR"

Ali Koç bir hatayı yaptı. Comolli ve Cocu'yu getirerek. Hala devam eder ve değiştirmezsen hata yapacaksın. Bu kadroyla, burada olman imkansız. Eğer 5 veya 6. sırada olsan bir şeyler söylerim. Sallama fırsatı vermiyorsun. Öyle bir takım yarattın ki, hakeme hata bulamayacaksın. Hakemlere konuşamayacaksın. Öyle bir takım yaptın ki, takımın içini boşalttın. Bu futbolcular teknik direktör Cocu'yu sevmiyor. Bu teknik adama güvenmiyorlar.

"AŞI TUTMADI"

Fenerbahçe'de futbolcular artık Cocu için falan da oynamıyor. Aşı tutmadı, çok net. Israr etmeyeceksin.