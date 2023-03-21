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Gündem ‘Erken seçim’ diye tepinenleri görün! HDP’yi gizle camiyi köpürt
Gündem

‘Erken seçim’ diye tepinenleri görün! HDP’yi gizle camiyi köpürt

Kapatılan Atatürk Havalimanı arazisine cami yapılmasına köpüren kemalist medya, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ses çıkaramadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 13:49:00 - 2023-03-21 14:01:01

Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ gibi altılı masa destekçisi gazeteler, CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki görüşmeyi geçiştirdi. Ancak İstanbul Havalimanı'na yapılan cami inşaatını dev gibi manşete çekip karşı çıkmayı da unutmadılar.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu haberler de masaya yatırıldı.
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Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

2019 mart ayından beri tekrarlıyorlar, yana yakıla erken seçim istiyorlar. Bekledikleri gün geldi. Seçim öncesi birliktelik yaptı CHP ve HDP, Sözcü haberi küçük veriyor, camiyi manşete çekiyor. Milli Gazete ne cevap veriyor peki bunlara? Cami yapılıyor, Milli Gazete'de haber yok.

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