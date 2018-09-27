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Erken emeklilik Meclis’e geliyor! Kadınlar 38, erkekler 43

2,3 milyon vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talepleri, tekrar Meclis gündemine geliyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:02
Erken emeklilik Meclis’e geliyor! Kadınlar 38, erkekler 43

MHP'nin emeklilikte yaşa takınlanların mağduriyetinin giderilmesi için sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin Meclis'in açılmasıytla raftan inmesi bekleniyor. 

Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin haberine göre, bazı AK Partili milletvekillerinin yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:02
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YORUM YAZ

  • halil bozkurtoğluhalil bozkurtoğlu6 dk önce
    REİSİMİZ bizleri yanlız bırakmaz..inşaallah ve yasa çıkar.peki prim gün sayısı belli mi.yoksa
  • sancarsancar13 dk önce
    boşuna beklemeyin, mağdurları görmezler. vergi sigorta ödemeyenlere yapılandırma, askerden kaçanlara bedelli, devlet arazilerini kullanalara satış, esrar satan katil dolandırıcı vb..af, kaçak yapılara imar affı..dürüst vatandaşlar alkışlamaya devam..
  • Şeref KazanŞeref Kazan14 dk önce
    Hadi MAŞAALLAH oy içinemeklileri açlığa mahkum edin sayılarını arttırın 5 ay önce emekli oldum 1215 tl den 100 tl artış oldu son zamla A 101 misali harca harca bitmez
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