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Erkan Sözeri, Giresunspor’a imzayı attı

Spor Toto 1.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:37
Erkan Sözeri, Giresunspor’a imzayı attı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor’da Teknik Direktör Kemal Kılıç’ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, "Bildiğiniz gibi bu sezon devre arasında göreve geldik. Çok iyi bir sezon geçirdik diyemeyiz, takımın başarısı için bugüne kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık ama sonuçlar pek iyi olmadı" şeklinde konuştu.



"İlk hedefimiz Erkan Hocaydı"


Karabükspor beraberliği sonrası Kemal Kılıç ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Eren, "Hoca arayışına girdik tabi ki burada ilk hedefimiz Erkan hocamızdı ve girişimlerde bulunduk ikna ettik. Hocamız da buraya karşı eski kulübü yuvası olarak görüyor bizi kırmadı çok teşekkür ediyorum. Buraya gelirken önceliği bu sezonu kazasız belasız atlatıp bizden önümüzde ki sezon için taahhütler istedi. Bu taahhütler, hedefe giden bir kadro kurmamızı istedi biz de onun için gerekeni yapacak olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.



Erkan Sözeri: "Camianın önde gelenleri ile karşılaşınca ’tamam’ dedim"


Teknik Direktör Erkan Sözeri ise Giresunspor’a yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirtti.


Takımın durumunun ortada olduğunu kaydeden Sözeri, "Ben iki senedir şampiyonluğa oynayan takımlarda görev yaptım. Bu sezon aslında çok çalışmayı düşünmüyordum ama başkanımızın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Başkanımızın, taraftarlarımızın ve camianın önde gelenleri ile karşılaşınca ’çalışmayacağız’ dedik ama sonra ’tamam’ dedik" şeklinde konuştu.



"Giresunspor seneye şampiyonluğa oynayacak"


Giresunspor ile dokusunun her zaman uyuştuğunu vurgulayan Sözeri, "Hep beraber birlikte olursak Giresunsporumuz bu ligin takımı olacak, seneye de şampiyonluğa oynayacak inşallah. Eğer istediğimiz düşündüğümüz ekonomiyi başkanımız sağlayacağını söyledi ve istediğimiz transferleri yapabilirsek ki bunu biliyorsunuz. Gençlerbirliği ile güzel bir kadro kurduk ve çok büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacak. Öyle bir takım kurabilirsek bu takımın hedefe oynatabileceğimi düşünüyorum ki Giresun ile benim dokum her zaman uyuşmuştur" ifadelerini kullandı.



"Adama Ba konusunu kapattık"


Kadro dışı kalan futbolcular hakkında da konuşan Erkan Sözeri, "Kadro dışı ile alakalı başkanımız ile konuştuk ve bana ’ne düşünüyorsunuz’ diye sordular. Bana bıraktılar ve bunu biraz düşüneceğim. Adama Ba konusunda ben affetmek tarafında değilim çünkü geçen sene çalıştım Ba ile disiplinsiz bir oyuncu, oynamadığı zaman takıma zarar veren bir oyuncu. Oyuncu aldığı parayı helal ettirecek ben burada olsam mesela sezon başı Adama Ba’yı almazdım. O yüzden bu konuyu kapattım bize faydası asla olmaz diye düşünüyorum. Emre Nefis ve Orhan Taşdelen’i düşüneceğim" dedi.


Açıklamaların ardından Erkan Sözeri kendisini 1 buçuk yılığına Giresunspor’a bağlayan sözleşmeyi Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ile beraber imzaladı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:37
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