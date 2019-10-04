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Eritreli futbolcular Uganda'da kayboldu

Futbol turnuvasına katılmak için Uganda'ya giden Eritre milli takımının 5 oyuncusunun kaybolduğu duyuruldu.

04 Ekim 2019 Cuma 14:15
Eritreli futbolcular Uganda'da kayboldu

Uganda'nın The Daily Monitor gazetesinin haberine göre Kenya maçına çıkması beklenen Eritre'nin U-20 milli takımının 5 oyuncusu Jinja şehrinde kayıplara karıştı.

Turnuvayı düzenleyen Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) futbolcuların bulunamadığını doğrularken, güvenlik güçlerinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

Futbolcuların Uganda'ya ya da komşu bir ülkeye sığınma talebinde bulunacakları tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 14:15
  1. Uganda
  2. The Daily Monitor
  3. Turnuvayı düzenleyen Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA)
  4. U-20 milli takımı

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